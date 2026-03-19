Финал республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» состоится сегодня на базе Национального детского технопарка в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете БРСМ.

Традиционно программа финальных мероприятий включает выставку-презентацию молодежных инновационных проектов, торжественные церемонии открытия и награждения победителей, защиту авторских проектов финалистов перед республиканским экспертным советом.

В состав экспертного совета входят представители органов государственного управления и организаций, Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, профильных субъектов хозяйствования, бизнес-сообществ, победители конкурса «100 идей для Беларуси» прошлых лет.

«Эксперты оценят актуальность и практическую значимость, новизну идеи по масштабу распространения (новое в отрасли, новое в стране, новое в СНГ, новое в мире), реальность реализации конкурсного инновационного проекта, самостоятельность и степень проработки заявленного проекта, четкость и логическую обоснованность в постановке целей, задач инновационного проекта и ясность путей их достижения, презентацию проекта, грамотность и четкость ответов на вопросы, а также соответствие запросам реального сектора экономики. По итогам защиты они определят 30 победителей конкурса (в 10 номинациях в трех возрастных группах — учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования; студенты, курсанты; работающая молодежь, молодые ученые, представители учреждений, организаций, подчиненных НАН Беларуси)», — пояснили в ЦК БРСМ.

Основу экспозиции выставки-презентации составят 173 авторские разработки, представленные в десяти номинациях конкурса: «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» — 17 проектов, «Агропромышленные технологии и фермерство» — 15, «Промышленные и строительные технологии» — 14, «Здравоохранение (медицинские технологии, фармация, био- и наноиндустрия)» — 19, «Химические технологии, нефтехимия» — 12, «Информационно-коммуникационные технологии (в том числе интеллектуальные системы и автоматизация, умные города и экоустойчивость, цифровая медицина, информационные технологии в образовании, технологии по социальной инклюзии, цифровая этика и кибербезопасность)» — 21, «Экология (сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение вредного воздействия на окружающую среду)» — 16, «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» — 17, «Общество и социальная сфера» — 25, «Лучшая бизнес-идея» — 17.

Кроме того, экспозицию дополнят 10 разработок финалистов и победителей проекта разных лет, внедренных в реальный сектор экономики (секция «Реализовано»).

«Помимо конкурсного отбора, программа мероприятия будет дополнена множеством интерактивных, образовательных и творческих площадок, которые будут работать параллельно с работой экспертных советов. Организуются интерактивные площадки, где каждый желающий сможет сделать снимок и получить на память стилизованный стереоколлаж, — сказали в ЦК БРСМ. — Также участники смогут попробовать свои силы в специальной игре, которая представляет собой тематический интерактив по принципу «игра-бродилка». Она содержит 30 игровых точек, из них 10 имеют специальные задания на перемещение фишки вперед или назад с тематическим обоснованием, касающимся республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Например, «Вы получили путевку в финал проекта, пройдите на два хода вперед» или «Инвестор не пришел на встречу, вернитесь на два хода назад». Игровое поле дополнят фишки и игральные кости».

15-й сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» стартовал 23 октября 2025 года. На участие в проекте поступило более 1,3 тыс. заявок. До республиканского финала состоялись районные и зональные отборочные туры, областные и Минский городской туры, отборочные туры в учреждениях высшего образования, межуниверситетские туры, межуниверситетский финал и отборочный тур Национальной академии наук Беларуси. Важной особенностью 15-го сезона проекта стало проведение комплекса практико-ориентированного обучения основам создания презентации, продвижения и реализации молодежных разработок. По всей республике состоялось более 100 обучающих мероприятий.

Проект «100 идей для Беларуси» реализуется БРСМ совместно с Министерством образования, Государственным комитетом по науке и технологиям, НАН Беларуси в целях активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. Впервые республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси» стартовал в сентябре 2011 года по инициативе БРСМ. За это время он стал не только визитной карточкой молодежной организации, но и брендом молодой независимой Беларуси. Молодежные инициативы «стоидейщиков» охватили различные сферы жизнедеятельности человека: экономику и энергосбережение, информационные, промышленные, авиакосмические технологии, био- и наноиндустрию, здравоохранение, институт семьи и образование, спорт и туризм, решение экологических проблем и многие другие, а сам проект вырос в качественную стартовую площадку для реализации и коммерциализации разработок и идей молодых белорусов.