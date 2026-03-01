С началом весны, 1 марта, в Беларуси официально разрешено использовать летние шины. Однако, как отмечают в Буда-Кошелевском ГАИ, безопасность на дороге остается приоритетом. Если погода преподносит сюрпризы в виде осадков или низких температур, даже при плюсовой температуре, зимние шины по-прежнему обеспечат лучшее сцепление и контроль над автомобилем.

«Уважаемые водители, помните, что весенний асфальт, намокший от тающего снега, может быть обманчиво скользким. Мы настоятельно рекомендуем выбирать сдержанный стиль вождения, избегать резких ускорений, торможений и опасных обгонов», — напоминают сотрудники Буда-Кошелевской Госавтоинспекции.

Кроме того, инспекторы обращают внимание на еще один весенний фактор риска – яркое солнце. Слепящее солнце весной может стать причиной многих неприятностей на дороге. Для вашей же безопасности, поддерживайте чистоту стекол вашего автомобиля. Также советуют регулировать положение сиденья и опускать солнцезащитные козырьки. Не забывайть про солнцезащитные очки, чтобы улучшить видимость.

Буда-Кошелевское ГАИ призывает водителей быть бдительными и ответственно подходить к выбору шин и стилю вождения в переходный весенний период.

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома