Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский встретился с трудовым коллективом и посетителями территориального центра социального обслуживания населения. Главной темой для обсуждения стали современные подходы к развитию регионов – от экономики до социальной инфраструктуры.

В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые направления регионального развития, обозначенные в программе социально-экономического развития страны на текущую пятилетку. Сергей Анатольевич подробно остановился на задачах, которые стоят перед государством в части укрепления экономического потенциала регионов. Он отметил, что сегодня основная цель – сделать отдаленные от областных центров территории привлекательными для жизни и работы, чтобы люди не стремились уезжать в крупные города, а видели перспективы для самореализации на малой родине.

Руководитель областного ведомства, приведя конкретные примеры, рассказал о реализации инициативы Главы государства «Один район – один проект», благодаря которой в небольших городах и населенных пунктах создаются новые производства и рабочие места.

Особое внимание уделил развитию сельского хозяйства как основы продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул, что Беларусь практически в три раза увеличила надои молока по сравнению с 2000 годом, а отечественная молочная продукция востребована далеко за пределами страны.

Отдельно Сергей Анатольевич остановился на вопросах безопасности жизнедеятельности. Он привел статистику по району, отметив, что с начала года на пожарах погибли уже несколько человек и большинство трагедий произошли по причине неосторожного обращения с огнем, и чаще всего при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник Гомельского областного управления МЧС также подчеркнул важность установки автономных пожарных извещателей и датчиков угарного газа, назвав их таким же необходимым элементом безопасности в жилом помещении, как исправная электропроводка или правильная эксплуатация печного отопления. Сергей Анатольевич также проинформировал коллектив о развитии материально-технической базы районного отдела по ЧС, включая обновление автопарка и строительство нового пожарного поста в Дербичах.

В завершение встречи Сергей Дичковский ответил на вопросы присутствующих. В частности, обсудили возможность приобретения датчиков угарного газа в розничной сети райцентра. Сергей Анатольевич взял вопрос под личный контроль и пообещал донести информацию до соответствующих служб.

Елизавета Малая

Фото автора