Подведены итоги Года благоустройства и определены лучшие область, районы и населенные пункты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства.

Лучшими признаны:
  • лучшая область – Гомельская.
Лучшие районы (по одному от каждой области и Минска):
  • Брестская область – Березовский район;
  • Витебская область – Чашникский район;
  • Гомельская область – Калинковичский район;
  • Гродненская область – Лидский район;
  • Минская область – Молодечненский район;
  • Могилевская область – Шкловский район;
  • город Минск – Первомайский район.
По итогам Года благоустройства победителями смотра являются (15 победителей в 5 категориях):
Среди областных центров и Минска – город Гродно.

Города с населением свыше 50 тысяч человек:
  • Лида (Гродненская область);
  • Новополоцк (Витебская область).
Города и городские поселки с населением 10–50 тысяч человек:
  • Островец (Гродненская область);
  • Заславль (Минская область);
  • Пружаны (Брестская область).
Города и городские поселки с населением до 10 тысяч человек:
  • Чашники (Витебская область);
  • Чериков (Могилевская область);
  • Белыничи (Могилевская область);
  • городской поселок Октябрьский (Гомельская область).
Лучшие сельские населенные пункты:
  • деревня Домжерицы (Лепельский район);
  • агрогородок Октябрьская (Витебский район, Витебская область);
  • агрогородок Коротьки (Кормянский район, Гомельская область);
  • агрогородок Шени (Пружанский район);
  • деревня Лясковичи (Ивановский район, Брестская область).
Подведение итогов по благоустройству в населенных пунктах не является новацией. В соответствии с постановлением Совета Министров от 9 апреля 1998 г. №575 ежегодно в стране проводится республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь, победители которого традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями (за счет средств республиканского бюджета).

Источник: https://gp.by
© Правда Гомель