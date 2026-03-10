Подведены итоги Года благоустройства и определены лучшие область, районы и населенные пункты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства.

Лучшими признаны:

лучшая область – Гомельская.

Лучшие районы (по одному от каждой области и Минска):

Брестская область – Березовский район;

Витебская область – Чашникский район;

Гомельская область – Калинковичский район;

Гродненская область – Лидский район;

Минская область – Молодечненский район;

Могилевская область – Шкловский район;

город Минск – Первомайский район.

По итогам Года благоустройства победителями смотра являются (15 победителей в 5 категориях):

Среди областных центров и Минска – город Гродно.

Города с населением свыше 50 тысяч человек:

Лида (Гродненская область);

Новополоцк (Витебская область).

Города и городские поселки с населением 10–50 тысяч человек:

Островец (Гродненская область);

Заславль (Минская область);

Пружаны (Брестская область).

Города и городские поселки с населением до 10 тысяч человек:

Чашники (Витебская область);

Чериков (Могилевская область);

Белыничи (Могилевская область);

городской поселок Октябрьский (Гомельская область).

Лучшие сельские населенные пункты:

деревня Домжерицы (Лепельский район);

агрогородок Октябрьская (Витебский район, Витебская область);

агрогородок Коротьки (Кормянский район, Гомельская область);

агрогородок Шени (Пружанский район);

деревня Лясковичи (Ивановский район, Брестская область).