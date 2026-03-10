Подведены итоги Года благоустройства и определены лучшие область, районы и населенные пункты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства.
Лучшими признаны:
- лучшая область – Гомельская.
Лучшие районы (по одному от каждой области и Минска):
- Брестская область – Березовский район;
- Витебская область – Чашникский район;
- Гомельская область – Калинковичский район;
- Гродненская область – Лидский район;
- Минская область – Молодечненский район;
- Могилевская область – Шкловский район;
- город Минск – Первомайский район.
По итогам Года благоустройства победителями смотра являются (15 победителей в 5 категориях):
Среди областных центров и Минска – город Гродно.
Города с населением свыше 50 тысяч человек:
- Лида (Гродненская область);
- Новополоцк (Витебская область).
Города и городские поселки с населением 10–50 тысяч человек:
- Островец (Гродненская область);
- Заславль (Минская область);
- Пружаны (Брестская область).
Города и городские поселки с населением до 10 тысяч человек:
- Чашники (Витебская область);
- Чериков (Могилевская область);
- Белыничи (Могилевская область);
- городской поселок Октябрьский (Гомельская область).
Лучшие сельские населенные пункты:
- деревня Домжерицы (Лепельский район);
- агрогородок Октябрьская (Витебский район, Витебская область);
- агрогородок Коротьки (Кормянский район, Гомельская область);
- агрогородок Шени (Пружанский район);
- деревня Лясковичи (Ивановский район, Брестская область).
Подведение итогов по благоустройству в населенных пунктах не является новацией. В соответствии с постановлением Совета Министров от 9 апреля 1998 г. №575 ежегодно в стране проводится республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь, победители которого традиционно награждаются переходящим вымпелом и денежными премиями (за счет средств республиканского бюджета).
Источник: https://gp.by
