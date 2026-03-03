Гореть любимым делом и зажечь других — таким пожеланием поделилась с корреспондентом БЕЛТА руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля танца «Мiлавiца» Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района Людмила Кабаева, которая приехала в Минск для участия в республиканском форуме «Женщина и будущее деревни», передает корреспондент БЕЛТА.

Людмила Кабаева уже 21 год работает педагогом. Многие выпускники связали свое профессиональное будущее с хореографией.

«Я считаю, что профориентация очень хорошая. И на данный момент у меня в коллективе 96 учащихся. Я очень этим горжусь, ведь мы сохраняем и распространяем традиции региональной хореографической культуры, делаем сценическую обработку этих танцев. Очень приятно, что традиции хореографические, и не только хореографические, передаются из поколения в поколение», — сказала Людмила Кабаева.

Более того, участники коллектива ходят в экспедиции, собирают местный фольклор. Ребята вышивают, собирают музыкальный материал. Недавно вышел сборник нот мелодий бытовых танцев «Вытокi» — для коллектива это большая ценность, которой он гордится.

Людмила Кабаева считает, что реализоваться можно в любом уголке Беларуси. «Возможности есть всегда и везде. Главное — гореть, зажечь других и делать то, что ты любишь», — сказала она.

На форум «Женщина и будущее деревни» приехала и Татьяна Кострома, помощник продавца магазина №70 Милограда — деревни, расположенной в Речицком районе. Звонку с предложением поучаствовать в мероприятии она удивилась. «У меня такой шок! Я первый раз на таком! Конечно, не ожидала», — поделилась впечатлениями Татьяна Кострома.

По словам жительницы Милограда, жизнь в деревне нескучна и наполнена различными мероприятиями. Она сама участвует во многих. Охотно откликается на предложения поучаствовать в субботниках, наведении порядка на экологической тропе и др. И дома она счастлива, воспитывая троих детей. Старшая дочка учится в Бобруйске, средняя ходит в восьмой класс, а младший сын — во второй.

Воспитатель дошкольного образования детского сада №1 Дзержинска Ирина Апанасик, рассуждая о роли женщины, обратилась к своей сфере деятельности — системе образования — и заявила, что женщина — это всегда созидание. «Для меня как представителя сферы образования на первом месте благополучие каждого ребенка, семьи. Все зависит о нас, женщин, воспитания детей в традициях, с уважением к традиционным семейным ценностям, к человеку труда, старшему поколению», — сказала она.

Ирина Апанасик уверена, что каждая женщина может себя реализовать. «Главное — быть неравнодушным, участвовать в различных инициативах, проектах. Это и ведет к достижению успехов», — подчеркнула она.

Форум «Женщина и будущее деревни» организовала Палата представителей при поддержке облисполкомов и Министерства культуры в соответствии с республиканским планом мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины.