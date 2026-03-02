ОВЕН. В ближайшее время раскроются ваши новые таланты. Возможно, вскоре поступит предложение, как их реализовать. Не отказывайтесь, новые дела завершатся успешно. Следует выбросить поломанные и старые вещи.

ТЕЛЕЦ. Уделите внимание бумагам и документам, даже случайный клочок может содержать важную информацию. Займитесь планированием бюджета или поиском дополнительного заработка. Возможно, советом помогут друзья.

БЛИЗНЕЦЫ. Станете центром притяжения для всех, кому нужно что-то передать, узнать или обсудить. Важно не потерять себя в этом потоке. Некоторые запланированные встречи могут перенестись, но это освободит место для более интересных предложений.

РАК. Будете чувствовать настроения окружающих особенно остро, поэтому важно отсеивать чужие проблемы, которые вас не касаются. Домашние хлопоты выйдут на первый план. Эти приятные заботы отвлекут от рабочих неурядиц.

ЛЕВ. Возможен финансовый взлет. Проявляйте инициативу и не отказывайтесь от поддержки близких. Помощь и совет будут, как никогда, необходимы. Завершите все старые дела и планы. Получите новости, которые положительно скажутся на делах.

ДЕВА. Будьте готовы к тому, что кто-то захочет переложить на вас ответственность за общие ошибки. Держите факты под рукой и спокойно аргументируйте свою позицию. Планирование или важные переговоры лучше отложить на потом.

ВЕСЫ. Ваше обаяние на высоте, используйте его для продвижения своих проектов. Единственное, чего стоит избегать, это сплетен и обсуждения коллег за спиной. Слухи могут вернуться бумерангом. Возьмите волю в кулак для решительных действий.

СКОРПИОН. Вам будут открыты все двери, осталось только проявить спокойствие и дружелюбие. Уверенно добиваясь намеченных целей, попытайтесь сохранять такт и деликатность, чтобы не вызывать недовольство окружающих.

СТРЕЛЕЦ. Благодаря настойчивости и упорству, все препятствия будут преодолеваться. В общении с людьми старайтесь быть мягче, ваша прямота может ранить окружающих, даже если желаете им добра. Не исключено повышение по службе.

КОЗЕРОГ. Благодаря виртуозному управлению своими эмоциями сможете мысли других людей направлять в нужное вам русло. Начатые рекламные кампании принесут максимальную эффективность. Однако со строительством следует повременить.

ВОДОЛЕЙ. То, что раньше казалось сложным, вдруг станет простым и понятным. Вас посетят интересные идеи, которые захочется сразу же воплотить в жизнь. Не гасите в себе этот порыв, даже если окружающие смотрят на ваши затеи скептически.

РЫБЫ. На этой неделе удача улыбнется только самым решительным и ответственным. Если вам нужно урегулировать какие-то дела, займитесь ими. Не бойтесь рисковать и выходить за пределы своей зоны комфорта. Выходные желательно провести в кругу родных.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ