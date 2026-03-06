В Беларуси с 6 по 9 марта проходит республиканская профилактическая акция «Пьяному и бесправному не место на дороге!». Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал МВД.

В предстоящие выходные Госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах страны.

«С 6 по 9 марта проходит профилактическая акция, направленная на своевременное выявление нетрезвых граждан за рулем, а также тех, кто лишен права управлять транспортным средством. Организованы спецмероприятия под условными названиями «Фильтр» и «Паутина», обмен нарядами ДПС между соседними районами. Для отработки регионов с наиболее напряженной дорожной обстановкой задействованы сотрудники специального подразделения ДПС «Стрела» МВД», — отметили в пресс-службе.

В милиции обращают внимание граждан: нельзя допускать выпивших к управлению транспортом, о попытках нетрезвого вождения или нахождении на проезжей части пьяных пешеходов или велосипедистов следует сразу сообщить по номеру 102, так как это создает угрозу всем участникам дорожного движения.

Также водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость, учитывать погодные условия, отказаться от опасных маневров, не отвлекаться за рулем, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей. Пешеходам и велосипедистам в ГАИ напоминают, что в темное время суток обязательно нужно обозначать себя световозвращающими элементами.