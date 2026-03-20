Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в период с 16 марта по 8 июня проводит специальное комплексное мероприятие «Нерест» с целью предотвращения нарушений природоохранного законодательства и недопущения использования запрещенных орудий лова.

Обращаем внимание! Граждане, добровольно сдавшие запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от ответственности.

За подробной информацией о действующих запретах либо для сообщения фактов нарушения природоохранного законодательства можно обратиться по телефонам: 8 (0232) 32-70-00, +375-33-633-36-09.