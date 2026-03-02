Ровно 20 лет назад, 2-3 марта 2006 года, в Минске состоялось III Всебелорусское народное собрание, делегатами которого стали 2,5 тыс. человек, сообщает БЕЛТА.

К ВНС страна подошла с достойными результатами, выполнив важнейшие показатели Программы социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Все, о чем договаривались на II Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем докладе обращал внимание, что выработанный курс развития страны оказался правильным. Подтверждение этому — высокие темпы экономического роста. «Идя от жизни, мы выработали свою собственную модель развития, основанную на взвешенных, продуманных, эволюционных преобразованиях», — отмечал глава государства, поясняя причины успеха.

Согласно основным итогам социально-экономического развития страны за пятилетку, жизненный уровень населения значительно повысился, изменилась к лучшему структура потребительских расходов. В Беларуси не только сохранили, но и укрепили систему государственной социальной поддержки различных категорий населения.

Стабильный рост продолжил валовой внутренний продукт. В 2005 году на развитие экономики и социальной сферы государство направило почти в два раза больше средств, чем в начале пятилетки в 2000 году. Капитальные вложения и инвестиции, направляемые в сельское хозяйство, — увеличились почти в 4 раза, в промышленность — в 2 раза, в транспорт — в 2 раза, в жилищное строительство — почти в 1,5 раза.

В новой пятилетке на первый план выдвигалась задача кардинального повышения качества жизни людей. Ее решение не сводилось лишь к росту зарплат. Речь шла также о жилье, образовании, доступной медицинской помощи, детских садах, гарантированных рабочих местах, безопасности граждан и др. Было определено, что новый этап государственного строительства будет проходить под лозунгом «Государство для народа, для человека».

Участники третьего Всебелорусского народного собрания одобрили Программу социально-экономического развития Беларуси на 2006-2010 годы и приняли соответствующую резолюцию.

В резолюции высказана поддержка предложенным руководством страны государственным приоритетам. В их числе — всестороннее гармоничное развитие человека на основе повышения реальных денежных доходов, инновационный путь развития экономики, энерго- и ресурсосбережение, наращивание экспортного потенциала на основе повышения конкурентоспособности отечественной продукции, развитие агропромышленного комплекса и социальное возрождение села, жилищное строительство, социально-экономическое развитие малых и средних городов.

В 2006-2010 годы Беларусь взяла курс на программное обновление экономики, модернизируя не отдельные предприятия, а целые отрасли. За эту пятилетку, в частности, было модернизировано более 320 промышленных предприятий, внедрено свыше 500 новых технологий. Беларусь заняла первое место в строительстве жилья на одного жителя среди стран СНГ, опередив и ряд других стран мира.