Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова и заместитель главного редактора газеты «Авангард» Наталья Логунова провели День подписчика в Буда-Кошелевском производственном участке филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго».

Наталья Николаевна ознакомила работников с историей «Авангарда», насчитывающей не одно десятилетие, и основными рубриками, которые делают газету интересной для разных категорий населения. Также подробно остановилась на современных форматах взаимодействия с читателями: официальных группах газеты в социальных сетях, где новости появляются оперативно, и удобном чат-боте, через который можно задать вопрос или поделиться проблемой.

Александра Фролова в свою очередь отметила, что сегодня очень важно получать достоверную информацию. «Авангард» – один из таких надежных источников, где публикуются только проверенные новости о жизни района.

В завершение встречи среди подписчиков разыграли сувенирную продукцию с логотипом районной газеты.

Елизавета Малая

Фото автора