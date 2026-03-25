С докладом по основной теме выступила заместитель начальника отдела экономики Елена Грибова. Она подчеркнула, что сильные регионы остаются приоритетом государственной политики уже второе пятилетие. Основная задача – обеспечить комплексный подход к росту благосостояния населения, равномерное развитие территорий, не допустить разрыва между городом и селом.

В своем выступлении Елена Николаевна привела данные, характеризующие развитие Гомельской области. Вклад региона в экономику страны весом: более 11% валового внутреннего продукта, 17% промышленного производства, по 12% сельхозпродукции и инвестиций. В области работает более 200 крупных и средних предприятий – пятая часть индустриального комплекса страны. Кроме того, говоря о социальной сфере, она отметила, что в эксплуатацию введено максимальное за последние 10 лет количество жилья – 568 тысяч квадратных метров. В регионе функционирует 2 межрайонных центра по оказанию специализированной медицинской помощи – в Жлобине и Мозыре. За пять лет закуплено 195 автомобилей скорой помощи, работает 20 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В сфере образования область стабильно занимает лидирующие позиции: охват детей дошкольным образованием составляет 93,8% при республиканском показателе 90,1%. «Только усердный труд каждого на своем рабочем месте формирует будущее страны. Дисциплина, ответственность и самоотдача – фундамент благополучия Беларуси», – подытожила Елена Грибова.

Артем Гришай в свою очередь обратил внимание на показатели развития района. За пять лет в экономику вложено более 280 миллионов рублей инвестиций, активный рост зафиксирован в течение последних трех года. В районе ежегодно насчитывается 500-600 вакансий, преимущественно рабочих специальностей.

Говоря о сельском хозяйстве, Артем Сергеевич проинформировал, что в 2025 году аграрии намолотили 154,5 тысячи тонн зерна – в 1,4 раза больше, чем годом ранее, накопали 26,6 тысячи тонн картофеля (рост в 2,4 раза), собрали 5,7 тысячи тонн овощей (173% к 2024 году). Производство скота и птицы увеличилось на 27%, валовой надой молока достиг 32,9 тысячи тонн.

В районе реализовано два проекта в рамках инициативы «Один район – один проект», создано 160 новых рабочих мест. За пять лет построено 2786 квадратных метров арендного жилья, функционирует 45 спортивных сооружений.

О налоговых нововведениях рассказал заместитель начальника управления по работе с плательщиками Игорь Лахмаков. Ставка подоходного налога в этом году не изменилась и составляет 13%, налоговые вычеты проиндексированы. Кампания по декларированию доходов за 2025 год, напомнил он, завершается 31 марта. Декларированию подлежат доходы от продажи двух и более автомобилей, сдачи имущества в аренду, а также доходы, полученные из-за границы.

Заместитель начальника отдела образования Наталья Козырева сообщила, что в прошлом году 20% выпускников района получили результаты свыше 90 баллов, среди них шесть стобалльников. Выпускные вечера для 9-х и 11-х классов пройдут 12 июня, учебный год для остальных учащихся завершится 29 мая.

В ходе встречи сотрудники РОВД, задавая волнующие их вопросы, особое внимание уделили занятости детей во внеурочное время, а также необходимости системного подхода к организации их досуга.

Елизавета Малая

Фото автора