Открыл сессию председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. На повестку дня было вынесено 2 вопроса.

По одному из них депутатов проинформировала начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова. Она отметила, что Инвестиционная программа Буда-Кошелевского района на 2026-2028 годы разработана с целью создания и развития его инфраструктуры. Основные ее направления – эффективное использование средств районного бюджета, предусмотренных на капитальное строительство, целевое использование бюджетных средств, реализация инвестиционных проектов. В настоящую программу включены объекты, проектирование, строительство и реконструкцию которых в 2026-2028 годах планируется осуществить за счет средств районного бюджета в объеме 4161750 белорусских рублей. В основном финансирование будет направлено на объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Так, запланированы реконструкция топливных сетей в н.п. Коммунар, Красное Знамя, Уваровичи. Часть денег будет направлена на реконструкцию котельной в доме-интернате г.п. Уваровичи. Реконструкция котельной «Колледж» пройдет с установкой котельного оборудования, работающего с использованием древесных топливных гранул (пеллет). Объемы капитальных вложений, предусмотренных на реализацию настоящей программы, распределяются райисполкомом.

По вопросу направления в 2026 году образовавшихся на начало года остатков средств районного бюджета к депутатам обратилась начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова.

Татьяна Титоренко

Фото автора