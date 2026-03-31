В период действия нерестового запрета на вылов всех видов рыб, рыбакам и иным гражданам запрещено использовать в рыболовных угодьях маломерные суда. Но для охотников в весеннем сезоне охоты сделаны некоторые исключения.

Охотники могут использовать маломерные суда, но только без двигателей, и только для определенных целей, таких как — установка и (или) снятие подсадных уток, профилей, чучел и для подъема добытой дичи. Эта норма закреплена как в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, так и в Правилах охоты.

Использование охотниками маломерных судов в иных целях, таких как — транспортировка к месту охоты и (или) обратно, переправа через водные объекты, для добора подранков, использование в качестве скрадка (путем оборудования скрадка непосредственно на маломерном судне), и др. – в весеннем сезоне охоты не допускается!

Следует так же не забывать, что нахождение охотника в маломерном судне с расчехленным и (или) заряженным охотничьим оружием является охотой с подъезда, осуществление которой в весеннем сезоне охоты запрещено. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.1 ст.16.27 КоАП Республики Беларусь.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖ и РМ