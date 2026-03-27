В Беларуси внесены изменения в правила дорожного движения (ПДД)*.

Основные новации для водителей средств персональной мобильности (СПМ):

— уточняется понятие: средство персональной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч*, предназначенное для движения одного человека посредством использования электродвигателя;

— лица на СПМ приравниваются к велосипедистам;

— скоростные ограничения:

— в населенном пункте — не более 10 км/ч,

— по велодорожке — не более 25 км/ч;

— запрещено движение в пешеходной зоне;

— спешиваться перед пересечением проезжей части,

за исключением:

— если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров,

— при движении на перекрестке по велосипедной дорожке или не далее 1 м от правого края проезжей части, когда это допускается правилами;

— запрещено двигаться по тротуару, если масса СПМ превышает 35 кг.

— не оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.

Максимальная конструктивная скорость СПМ является определяющим фактором.

Транспортное средство, которое может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом либо мотоциклом.

Упрощенный порядок их регистрации действует до 01.09.2026.

Для регистрации в ГАИ необходимо оформить электронный паспорт**.

Без регистрации такие устройства разрешено использовать:

— на дорогах без усовершенствованного покрытия (Прим. грунтовые дороги — дороги с усовершенствованным покрытием);

— передвигаться в светлое время суток по обочине, при ее отсутствии — по проезжей части дороги не далее 1 м от правого края;

— при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

СПМ не относится к механическим транспортным средствам.

*Указ Президента Беларуси №295 от 04.08.2025.

Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября 2025 г.

**обратиться в испытательную лабораторию, которая является резидентом Беларуси и включена в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

По результатам оценки оформляется электронный паспорт.