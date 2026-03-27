В Беларуси внесены изменения в правила дорожного движения (ПДД)*.
Основные новации для водителей средств персональной мобильности (СПМ):
— уточняется понятие: средство персональной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч*, предназначенное для движения одного человека посредством использования электродвигателя;
— лица на СПМ приравниваются к велосипедистам;
— скоростные ограничения:
— в населенном пункте — не более 10 км/ч,
— по велодорожке — не более 25 км/ч;
— запрещено движение в пешеходной зоне;
— спешиваться перед пересечением проезжей части,
за исключением:
— если движение на велосипедном переезде организовано при помощи специальных транспортных светофоров,
— при движении на перекрестке по велосипедной дорожке или не далее 1 м от правого края проезжей части, когда это допускается правилами;
— запрещено двигаться по тротуару, если масса СПМ превышает 35 кг.
— не оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.
Максимальная конструктивная скорость СПМ является определяющим фактором.
Транспортное средство, которое может развивать скорость свыше 25 км/ч, будет признаваться мопедом либо мотоциклом.
Упрощенный порядок их регистрации действует до 01.09.2026.
Для регистрации в ГАИ необходимо оформить электронный паспорт**.
Без регистрации такие устройства разрешено использовать:
— на дорогах без усовершенствованного покрытия (Прим. грунтовые дороги — дороги с усовершенствованным покрытием);
— передвигаться в светлое время суток по обочине, при ее отсутствии — по проезжей части дороги не далее 1 м от правого края;
— при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.
СПМ не относится к механическим транспортным средствам.
*Указ Президента Беларуси №295 от 04.08.2025.
Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября 2025 г.
**обратиться в испытательную лабораторию, которая является резидентом Беларуси и включена в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.
По результатам оценки оформляется электронный паспорт.