Почти 20 лет контролер Буда-Кошелевского производственного участка филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» Татьяна Воронова верна своей профессии.

Моя собеседница – представительница трудовой династии Вороновых, общий стаж которой превысил уже 70 лет. Четверть века трудился на участке водителем ее отец Владимир Николаевич, столько же контролером отработала и ее мать Нелли Ивановна. Еще школьницей после уроков она частенько сопровождала маму по маршруту, подмечая тонкости и специфику ее работы, умение общаться с абонентами. Поэтому несложно догадаться, почему профессиональный путь Татьяны Владимировны сложился именно так.

Хоть и начинала она уборщиком помещений, однако, заметив ее деловые качества, Татьяне предложили поработать контролером. Вскоре она заочно окончила аграрно-технический колледж по специальности «Техник-электрик». В группе было всего четыре девушки, но, по словам Татьяны Вороновой, учиться было несложно, так как уже имела определенные практические навыки.

С годами нарабатывались опыт и авторитет. Коллеги отмечают, что сегодня Татьяна – передовик, по сути, бригадир у линейного персонала. Контролеры Диана Петрова, Екатерина Шитова, Елена Левкович в основном работают бригадным методом: согласно графику, вместе выезжают в тот или иной населенный пункт. Их задача – по ведомости сверить показания электросчетчиков, внести их, проверить своевременность оплаты. Но в первую очередь контролеры обязаны визуально определить целостность и исправность счетчиков, дабы исключить случаи хищения электроэнергии. Тут уж без специальных знаний не обойтись. Вторая сторона медали в профессии, и по мнению Татьяны Владимировны, пожалуй, главная, – это умение взаимодействовать с людьми: к каждому нужно найти подход. Она полностью соответствует основному принципу всего коллектива: работе без жалоб. К слову, по итогам 2025-го Буда-Кошелевский производственный участок в полной мере достиг данного качественного показателя.

Как справляются с проблемными моментами и спорными вопросами специалисты, Татьяна Воронова готова ответить и за себя, и за коллег: позитивом, спокойствием и уверенностью. «Не нервничать, ни в коем случае не нагрубить, даже если абонент и не прав, а выслушать и разобраться в ситуации – первоочередные правила для нас», – говорит моя героиня. В любую погоду или непогоду они спешат к населению: на 4 специалиста – порядка 17 тысяч бытовых абонентов, из них более 4 тысяч – в райцентре. И речь идет не о компактной многоэтажной застройке, а индивидуальных домовладениях, нередко расположенных вдалеке друг от друга. Поэтому контролерам необходимо оперативно отрабатывать адрес за адресом, чтобы успеть охватить тот или иной населенный пункт. Но и в этом они видят плюсы своей профессии: всегда в движении, и значит в хорошей физической форме, на свежем воздухе, а живое общение с людьми – источник энергии на весь день.

Безусловно, в жизни Татьяны Вороновой любимая работа играет далеко не последнюю роль, но ощущение полноты и радости жизни дают ей, прежде всего, близкие и родные люди: родители, дочь Кира – учащаяся Гомельского педагогического колледжа им. Л.С. Выготского, брат Сергей и сестра Наталья. Кстати, с Натальей у Татьяны – особая связь: они близняшки. Все, кто знает сестер с детства, отмечают их открытость, трудолюбие, легкий и дружелюбный характер. А эти качества, согласитесь, немаловажны для женщины.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора