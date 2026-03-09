Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко.

На должность начальника отдела землеустройства Ветковского райисполкома согласована Анастасия Литвинова.

Директором КСУП «Фрунзе-Агро» Речицкого района станет Александр Мехедко.

КСУП «Экспериментальная база «Стреличево» Хойникского района возглавит Николай Саченко.

Елена Лавшук согласована директором обособленного структурного подразделения-филиала «Золотая Дуброва» ОАО «Калинковичирайагросервис».

Директором КМУП «Жлобинское ПМС» станет Роман Петрученко.

Гомельщина официально