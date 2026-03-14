С наступлением теплой погоды на дорогах общего пользования становится все больше различных видов транспорта, включая те, которые мы называем средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, государственные органы активно работают над соблюдением правил. Важно помнить, что для эксплуатации таких транспортных средств действуют особые требования. О чем нужно знать рассказал первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Александр Бурак.





Что нужно знать владельцам СИМ?

С 1 сентября 2025 года все приобретенные гражданами и юридическими лицами средства индивидуальной мобильности, предназначенные для передвижения по дорогам общего пользования, должны пройти оценку соответствия. Это касается тех транспортных средств, у которых максимальная конструктивная скорость превышает 25 километров в час, а также они должны соответствовать иным оценочным показателям.

— Для проведения такой оценки в Республике Беларусь созданы специальные испытательные лаборатории. На сегодняшний день в областных центрах, городе Минске и районных центрах активно работают 25 испытательных лабораторий. Даже несмотря на переменчивые погодные условия, специалисты уже проводят необходимые испытания, — отмечает спикер.

Процесс оценки и регистрации: просто и оперативно

— Мы можем осуществлять непосредственно в своих лабораториях в стационарных условиях проведение соответствующих видов испытаний, что безусловно позволяет подготовить такое средство к его последующей возможной эксплуатации,» – отмечает представитель ведомства.

Успешное прохождение процедуры оценки соответствия позволит вам получить выписку из электронного паспорта, на основании которой можно будет зарегистрировать ваше средство в государственной автомобильной инспекции. Обращаем ваше внимание, что упрощенный порядок регистрации действует до 1 сентября текущего года.

— Мы всех призываем не оттягивать процедуру на последний момент. Безусловно, мы будем оказывать всяческое содействие и участие в проведении испытаний, не только в наших организациях, но и готовы обеспечить выезд непосредственно к потребителям услуг,» – подчеркивает Александр Бурак.

Работа по заявительному принципу

Для удобства граждан испытательные лаборатории готовы провести все необходимые испытания в течение суток. Это позволит белорусам оперативно получить выписку из электронного паспорта и незамедлительно обратиться в органы ГАИ для регистрации транспортного средства.

Немного статистики

С момента введения изменений в правила дорожного движения и начала работы по оценке соответствия, в испытательных лабораториях республики оценку прошли более 900 транспортных средств, идентифицированных как мопеды и мотоциклы. Большая часть из них зарегистрирована в городе Минске и областных центрах.

Когда и как обратиться в лабораторию?

Для проведения оценки соответствия необходимо обратиться в одну из испытательных лабораторий. Перечень таких лабораторий размещен на информационном ресурсе Государственного комитета по стандартизации. На этом же ресурсе вы найдете подробную информационную памятку с условиями и порядком проведения испытаний.

Важно помнить о погодных условиях

При планировании обращения в лабораторию учитывайте, что проведение испытаний зависит от погодных условий. Согласно методике, температура воздуха должна быть не менее 5 градусов Цельсия, скорость ветра – не более 8 метров в секунду, а отсутствие влаги и относительная влажность не должны превышать 95 процентов.

Порядок обращения:

Изучите информацию на информационном ресурсе Государственного комитета по стандартизации. Подготовьте и оформите заявку в лабораторию. Предоставьте необходимые документы (руководство по эксплуатации, технический паспорт и др. – по договоренности с лабораторией). Заключите договор на проведение испытаний. Предоставьте транспортное средство в испытательную лабораторию.

— Испытания могут проводиться в лаборатории, на площадке ГАИ или на открытом участке дороги по согласованию с органами государственной автомобильной инспекции. Также возможен выезд лаборатории в другие населенные пункты, — делится первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

После проведения испытаний вы оперативно сможете получить выписку из электронного паспорта и зарегистрировать ваше средство индивидуальной мобильности.

— Мы чувствуем активность в проведении соответствующих видов испытаний. В настоящее время мы обрабатываем до 10 заявок в ежедневном порядке,» – резюмируют представитель ведомства.

mlyn.by