Корреспондент «Авангарда» с таким вопросом обратилась к жителям райцентра.

Тамара ЗАВАЛИЩИНА, пенсионерка:

– К весеннему сезону готовлюсь заранее. Хочу, чтобы огород и сад выглядели идеально. Начала с посева перца на рассаду, в марте планирую посадить томаты, баклажаны, огурцы. Конечно, особое внимание уделяю любимым цветам – однолетникам, которые до осени украшают придомовую территорию.

Ирина ТОЛОЧКО, жительница райцентра:

– Наша дача находится недалеко от города, в д. Кошелево. Там мы выращиваем разнообразные плодовые деревья: черешню, яблони, персики, из овощей – томаты, огурцы, редис, картофель и много разнообразной зелени. В основном всем этим занимается мой супруг. Уже весной он будет вносить удобрения в почву и обрабатывать деревья.

Людмила ЕРЕМЕНКО, горожанка:

– Семена уже купила: томаты «Бычье сердце», черри, огурцы «Родничок», «Зятек» и другие. Каждый год по лунному календарю выбираю подходящие дни для посадок, чтобы обеспечить богатый урожай. На своем участке выращиваю арбузы весом до 7 кг и дыни до 1,5 кг, подсолнухи, которые радуют глаз своей красотой.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора