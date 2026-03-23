В нашей стране существует понятие трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Если вы не хотите попасть под этот статус, важно знать все законные способы его избежать.
Все формы официального трудоустройства
- Работа по трудовому договору или контракту.
- Работа по гражданско-правовому договору (например, на разовое выполнение работ или услуг).
Работа или учеба за границей (с подтверждением)
- В странах ЕАЭС (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан): работа по трудовому договору или учеба на дневном отделении.
- В любой другой стране (ЕС, США и др.): вы можете встать на учет в Фонд соцзащиты, подав заявление и копию своего трудового договора и платить взносы в ФСЗН. Чтобы встать на учет, необходимо подать заявление и копию трудового договора в отделение фонда по месту регистрации.
Предпринимательство и самозанятость
- Вы – индивидуальный предприниматель (ИП), адвокат, нотариус, ремесленник или занимаетесь агротуризмом и платите налоги.
- Вы работаете без регистрации ИП (репетитор, парикмахер, программист, строитель) и платите единый налог.
- Вы уплачиваете налог на профессиональный доход (через приложение или другие механизмы).
- Вы сдаете недвижимость, уплачивая подоходный налог с этого дохода.
Социальные и семейные обстоятельства
- Вы официально зарегистрированы как безработный в службе занятости по месту жительства.
- Вы – студент дневной (очной) формы обучения в любом аккредитованном учебном заведении.
- Вы – родитель, опекун или попечитель, воспитывающий ребенка-инвалида до 18 лет.
- Вы – мать (мачеха), усыновитель или опекун, воспитывающий ребенка в возрасте до 7 лет или троих и более несовершеннолетних детей.
Важно: вы должны фактически проживать в Беларуси, выезд за границу для лечения или оздоровления исключением не считается.
- Вы находитесь в отпуске по беременности и родам (под медицинским наблюдением).
Пенсии, пособия и инвалидность
- Вы имеете любую группу инвалидности.
- Вы получаете пенсию (неважно, белорусскую или иностранную).
- Вы получаете пособие из средств ФСЗН или по временной нетрудоспособности.
Специальные категории
- Вы – военнослужащий или проходите альтернативную службу (действует во время службы и 6 месяцев после).
- Вы – супруг (а) военнослужащего или молодого специалиста, работающего по распределению, если не можете найти работу по месту службы супруга.
- Вы работаете в дипломатическом представительстве, консульстве или представительстве международной организации в Беларуси и состоите на учете в ФСЗН.
Если вы подходите под один из пунктов, вам не о чем беспокоиться.