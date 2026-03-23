В нашей стране существует понятие трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Если вы не хотите попасть под этот статус, важно знать все законные способы его избежать.

Все формы официального трудоустройства

Работа по трудовому договору или контракту.

Работа по гражданско-правовому договору (например, на разовое выполнение работ или услуг).

Работа или учеба за границей (с подтверждением)

В странах ЕАЭС (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан): работа по трудовому договору или учеба на дневном отделении.

В любой другой стране (ЕС, США и др.): вы можете встать на учет в Фонд соцзащиты, подав заявление и копию своего трудового договора и платить взносы в ФСЗН. Чтобы встать на учет, необходимо подать заявление и копию трудового договора в отделение фонда по месту регистрации.

Предпринимательство и самозанятость

Вы – индивидуальный предприниматель (ИП), адвокат, нотариус, ремесленник или занимаетесь агротуризмом и платите налоги.

Вы работаете без регистрации ИП (репетитор, парикмахер, программист, строитель) и платите единый налог.

Вы уплачиваете налог на профессиональный доход (через приложение или другие механизмы).

Вы сдаете недвижимость, уплачивая подоходный налог с этого дохода.

Социальные и семейные обстоятельства

Вы официально зарегистрированы как безработный в службе занятости по месту жительства.

Вы – студент дневной (очной) формы обучения в любом аккредитованном учебном заведении.

Вы – родитель, опекун или попечитель, воспитывающий ребенка-инвалида до 18 лет.

Вы – мать (мачеха), усыновитель или опекун, воспитывающий ребенка в возрасте до 7 лет или троих и более несовершеннолетних детей.

Важно: вы должны фактически проживать в Беларуси, выезд за границу для лечения или оздоровления исключением не считается.

Вы находитесь в отпуске по беременности и родам (под медицинским наблюдением).

Пенсии, пособия и инвалидность

Вы имеете любую группу инвалидности. Вы получаете пенсию (неважно, белорусскую или иностранную). Вы получаете пособие из средств ФСЗН или по временной нетрудоспособности.

Специальные категории

Вы – военнослужащий или проходите альтернативную службу (действует во время службы и 6 месяцев после).

Вы – супруг (а) военнослужащего или молодого специалиста, работающего по распределению, если не можете найти работу по месту службы супруга.

Вы работаете в дипломатическом представительстве, консульстве или представительстве международной организации в Беларуси и состоите на учете в ФСЗН.

Если вы подходите под один из пунктов, вам не о чем беспокоиться.