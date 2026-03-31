Электронная очередь для подачи документов при поступлении в вуз предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов и снижения риска возникновения очередей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Система предназначена для организации предварительной записи и бронирования даты и времени посещения приемных комиссий абитуриентами в период приема документов для получения общего высшего и специального высшего образования в учреждения образования Беларуси. «Она создаст более комфортные условия для абитуриентов при подаче документов в вузы, снизит риск возникновения очередей как в первые, так и в последние дни работы приемных комиссий в период приема документов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для бронирования даты и времени посещения приемной комиссии учреждения высшего образования следует в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний выбрать в порядке приоритета любые три комбинации: вуз — факультет — специальность (с учетом формы обучения). Далее следует выбрать желаемую дату и время посещения приемной комиссии и распечатать (сохранить) талон с указанием даты и времени посещения приемной комиссии университета. Подробная пошаговая инструкция опубликована на официальном сайте ведомства.

«Важно учитывать, что лица, не принимавшие участие в ЦЭ и ЦТ в 2025-2026 годах, воспользоваться электронной очередью не смогут. Абитуриенты, которые не захотят или по каким-то причинам не смогут воспользоваться электронным талоном, будут иметь возможность, как и ранее, подать документы в порядке живой очереди», — отметили в министерстве.