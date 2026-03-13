Владельцы земель, занятых до 1 сентября 2022 года, получили возможность оформить их в собственность по упрощенной процедуре. Государственный комитет по имуществу в своем Telegram-канале рассказал, как выглядит процесс и что нужно сделать, чтобы участок стал законным.

В ведомстве пояснили, что механизм легализации уже работает, и при правильном подходе пройти его можно без лишних сложностей.

Шаг 1. Подача заявления в исполком

Первый этап – обратиться в местный исполнительный комитет. В заявлении указывается информация о фактически занимаемом участке и просьба о его легализации.

Шаг 2. Получение поручения и договор с землеустроителем

После рассмотрения заявления исполком выдает поручение на проведение землеустроительных работ. С этим документом владелец заключает договор с землеустроительной организацией.

Шаг 3. Проведение работ и передача актов

Специалисты выполняют необходимые измерения, формируют технические документы и передают их в исполком. На этом этапе определяется точная площадь и границы участка.

Шаг 4. Оплата легализации и решение исполкома

Стоимость легализации равна кадастровой стоимости участка. После оплаты и проверки документов исполком принимает решение о предоставлении земли в собственность.

Шаг 5. Регистрация права собственности

Финальный этап – регистрация прав в установленном порядке. После этого владелец получает полноценный юридический статус собственника.

1prof.by