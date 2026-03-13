Много говорилось и говорится об алкоголизме и курении — вредных для здоровья факторах. Иногда их очень мягко называют «вредными привычками». Алкоголь и никотин были названы «культурными» ядами. Но именно они, эти «культурные» яды, приносят много бед и страданий — в семьях, трудовых коллективах они социальное зло для общества. Более того, в результате вредных привычек сокращается продолжительность жизни, увеличивается смертность населения.

Проблема вредных привычек очень актуальна в наше время. Главное оружие в борьбе с ними — информация. Необходимо, чтобы все знали о действии, о вреде, который они приносят организму человека.

Курение — одна из самых вредных привычек. Исследования доказали вред курения. Табачный дым содержит более 30 токсичных веществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и другие.

Никотин — один из самых опасных ядов растительного происхождения. Систематическое поглощение малых несмертельных доз никотина вызывает привычку, привыкание к курению. Никотин включается в метаболические процессы, происходящие в организме человека, и становится необходимым. Курильщики часто испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных сосудов, питающих сердечную мышцу, с развитием стенокардии (ишемической сердечной недостаточности). Инфаркт миокарда у курильщиков встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих.

Проблема употребления алкоголя также очень актуальна в наши дни. При его систематическом употреблении развивается опасное заболевание — алкоголизм. Он опасен для здоровья человека, но излечим, как и многие другие болезни.

Злоупотребление алкоголем включает «зеленый свет» злокачественным новообразованиям. У злоупотребляющих алкоголем, особенно в молодом возрасте, риск развития рака полости рта в 10 раз выше, а если они еще и курят, то в 15 раз выше по сравнению с непьющими.

Алкоголь пагубно влияет на клетки головного мозга (в том числе на клетки, регулирующие деятельность репродуктивной системы) и на половые центры, расположенные в спинном мозге, деятельность молочных желез ослабевает, а в будущем может и прекратиться.

При значительном и частом поступлении алкоголя в организм клетки различных органов в конечном итоге погибают. Под воздействием алкоголя нарушаются практически все физиологические процессы в организме, а это может привести к серьезным заболеваниям. Перерождаются ткани печени, почек, сердца, кровеносных сосудов и т. д.

Алкоголь также влияет на кровеносные сосуды, которые несут кровь к мозгу. Сначала они расширяются, и насыщенная алкоголем кровь с силой устремляется к мозгу, вызывая резкое возбуждение нервных центров. Отсюда и возникает чрезмерно веселое настроение и развязность пьяного человека.

То, что мы в повседневной жизни благодушно называем опьянением, по сути, является ничем иным, как острым алкогольным отравлением, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для выявления заболеваний на ранней стадии, напрямую или косвенно связанных с вредными привычками, и их профилактики следует проходить диспансеризацию.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»