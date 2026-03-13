Многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей.

Чтобы обезопасить своего ребенка, следуйте этим простым правилам:

никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно рядом с открытыми окнами;

установите надежные средства защиты на окна. Специальные блокираторы, детские замки или ручки с ключом не дадут ребенку открыть окно самостоятельно;

не полагайтесь на москитные сетки. Они не выдержат вес ребенка и не смогут предотвратить падение;

обеспечьте правильное расположение мебели. Не ставьте мебель, например, кровати или диваны, рядом с окнами, чтобы ребенок не смог забраться на подоконник;

проветривайте с умом. Если вам нужно открыть окно, переведите ребенка в другую комнату.

Подготовила Екатерина Зайкова