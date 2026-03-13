Сотрудники Буда-Кошелевского РОЧС напоминают, что электрическое устройство, которое включено в розетку, но не используется по назначению, может представлять пожарную опасность.

Современные зарядные устройства для телефонов оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки.

И еще одно правило, которое следует соблюдать: необходимо использовать зарядные устройства, предназначенные именно для этой модели телефона или планшета. На практике мы далеко не всегда используем «подходящее» зарядное устройство для своего гаджета. Если для зарядки телефона или смартфона используется другое, более мощное зарядное устройство, то в этом случае есть риск воспламенения самой зарядки или даже взрыва аккумулятора.

В весенне-летний период большую опасность представляет зарядное устройство, оставленное в розетке во время грозы. Молния во время удара может вывести из строя любой электроприбор, не говоря уже о зарядном устройстве, которое может воспламениться.

При возникновении пожара вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Немедленно покиньте квартиру, дом. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение — это не даст огню распространиться. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.

Буда-Кошелевский РОЧС