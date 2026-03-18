Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера встретился с коллективом Широковской школы.



Встреча прошла при участии председателя районного Совета депутатов Сергея Халдая, члена Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Ольги Заливанской. В ходе диалога обсудили современные подходы к развитию регионов: от экономики до социальной инфраструктуры.

Парламентарий отметил, что основной задачей в развитии нашей страны является сохранение белорусской деревни и развитие регионов. «Сейчас вопрос национальной безопасности очень важен, а одно из основных ее направлений – продовольственная безопасность. Спрос на продукты питания в мире растет. И именно село, аграрно-промышленный комплекс ее обеспечивают. Фундамент для развития и наращивания потенциала сельхозпредприятий заложен, есть все необходимое. Беларусь знают во всем мире, продукция наших сельхозпроизводителей ценится, потому что белорусское – значит качественное. Сегодня мы вышли на рубеж в 50 миллиардов долларов экспорта товаров и услуг. Весомая доля здесь приходится на сельское хозяйство – порядка десяти миллиардов, и это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы гордимся такими гигантами как «Гомсельмаш», «Беларуськалий», БелАЗ, МТЗ. Но эффективность работы аграриев не менее значима для народного хозяйства. И это заслуга людей, которые связали свою жизнь с сельской местностью», – подчеркнул Руслан Вегера.

Депутат подчеркнул, что сегодня вырабатывается новая система и в здравоохранении, созданы межрайонные центры обслуживания. В Гомельской области – это прежде всего РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. Большое внимание уделяется также и районным центрам: больницы оснащаются современным оборудованием, в них доступна высококвалифицированная помощь и лечение. Как пример, устойчивый спрос на лечение в Беларуси у россиян и жителей других стран. Это говорит не только о доступности медицины в нашей стране, но и ее качестве. Конечно, есть проблемы, над которыми предстоит работать, но в целом система уже сегодня позволяет гражданам получать качественные медицинские услуги, в том числе и на селе. В Гомельской области порядка 20 оснащенных оборудованием передвижных фельдшерско-акушерских пунктов обслуживают населенные пункты с малой численностью жителей. Развитая медицина и доступность услуг позволяют своевременно выявлять заболевания, что, в конечном счете, содействует увеличению продолжительности жизни населения.

Говоря о роли педагогов, Руслан Вегера отметил важность качественного образования. Хороший потенциал имеют не только городские, но и сельские школы. Наша республика вошла в двадцатку по IQ-показателю, мы занимаем 40-ю позицию по доступности образования. Беларусь, несмотря на небольшие размеры, обеспечивает доступ к высокому уровню образования. В школе учитель работает в тесной связке с учеником, по-настоящему радеет за него. И здесь очень важно, чтобы молодежь закреплялась и оставалась в сельской местности и вносила свой вклад в малую родину. «Образование является основополагающим в формировании гармонично развитого гражданина. Но сегодня мало вырастить профессионала – нужно вырастить патриота, который будет любить свою страну, малую родину, и созидать на их благо, – констатировал парламентарий. – Важно также понимать, что реализация государственных программ напрямую зависит от нашего единства. Только вместе мы сможем выполнить те амбициозные задачи, которые ставим перед собой. Мы живем в непростое время. Каким будет мир в будущем, мы не знаем, но какой будет наша страна, во многом зависит от каждого из нас. Мы должны четко осознавать главное – мы сохранили мир. Мы трудимся, чувствуем себя защищенными, потому что государство уделяет этому первостепенное внимание. Наша страна сегодня – это своего рода оазис спокойной жизни. И мы обязаны это ценить и сделать все возможное для сохранения мира».

Татьяна Титоренко

Фото автора