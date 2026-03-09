Эпидемиологи напоминают: с приближением сезона активности клещей стоит задуматься о вакцинации. Прививка показана далеко не всем, но есть категории граждан, которым она необходима.





Грибники, охотники, рыбаки — в группе риска

В первую очередь, защиту стоит обеспечить тем, кто по роду деятельности или хобби часто бывает на природе. Врач-эпидемиолог, заведующая противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская в интервью Sputnik назвала конкретные категории:

«В первую очередь людям, которые очень часто пребывают в лесной зоне, людям, которые осуществляют сбор грибов и ягод, охотникам, рыболовам».

При этом специалист подчеркнула, что опасность подстерегает не только в густых лесных массивах. Клещи активно размножаются и в кустарниках возле водоемов, поэтому рыбакам тоже стоит отнестись к угрозе серьезно.

«Рыбакам тоже нужно привиться. Клещевой энцефалит хоть и в более благоприятной форме протекает, чем таежный энцефалит, который оставляет тяжелые последствия вплоть до инвалидности и летальных исходов, но все равно это достаточно серьезное заболевание», – отметила Запольская.

Чем опасен энцефалит

Заболевание коварно тем, что на начальном этапе его легко спутать с обычной простудой или переутомлением. Первые признаки – головная боль, повышение температуры, обмороки и спутанное сознания. Многие не придают этим симптомам значения и обращаются к врачу слишком поздно.

«Единичные случаи, когда наступают неблагоприятные исходы, как правило, случаются при несвоевременном обращении пациентов, когда в самом начале заболевания симптомы не принимаются за серьезные», – сообщила специалист.

В то же время современная медицина позволяет безошибочно диагностировать болезнь: лабораторная диагностика в 100% случаев выявляет клещевой энцефалит.

mlyn.by