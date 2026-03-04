В посольстве Исламской Республики Иран в Беларуси открылась книга соболезнований, чтобы почтить память о верховном лидере Ирана, аятолле Сейеде Али Хаменеи и жертвах атак, совершенных на территорию Ирана, а также в знак сочувствия и солидарности родным и близким погибших и пострадавшим от этих атак, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле здания посольства размещен плакат с фотографиями Али Хаменеи и одной из девочек, погибшей во время обстрелов Тегерана. Сюда возлагают цветы в знак памяти о верховном лидере Ирана и жертвах атак на иранскую территорию.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Алиреза Санеи

Искренние соболезнования в связи с мученической смертью Али Хаменеи от имени Министерства иностранных дел Беларуси оставил первый заместитель министра Сергей Лукашевич. «Ушел из жизни выдающийся человек, мудрейший государственный деятель, самоотверженно служивший иранскому народу, — говорится в соболезновании от имени МИД. — Али Хаменеи был достойным сыном своей исламской Родины и останется в наших сердцах другом Беларуси, внесшим неоценимый вклад в укрепление сотрудничества, дружбы и развития отношений». Свои записи в книге соболезнований оставили также представители дипкорпуса разных стран и общественных объединений Беларуси.

Книга соболезнований открыта с 4 по 6 марта (с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00) в посольстве Исламской Республики Иран в Минске по адресу Старовиленский тракт, 11.