Сроки и условия отключения отопления разъяснили в государственном производственном объединении электроэнергетики «Белэнерго», сообщает БЕЛТА.

В период ожидаемого повышения температуры наружного воздуха с приходом календарной весны энергоснабжающие организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго», работают в штатном режиме, поддерживают температуру теплоносителя, отвечающую социальным нормам, обеспечивая комфорт и стабильность.

Энергетики также пояснили: в квартирах многие могут наблюдать, что батареи греют слабее. «Это не признак неисправности, а плановая работа энергетиков», — заверили в «Белэнерго». При этом для обеспечения комфортных условий внутри помещений температура теплоносителя корректируется в строгом соответствии с утвержденным температурным графиком. Теплоноситель циркулирует в системе с оптимальными параметрами, чтобы компенсировать потери тепла в окружающую среду, но система продолжает работать.

Как пояснили энергетики, важно понимать, что до официального завершения отопительного сезона полное отключение потребителей от отопления производиться не будет. Решение об окончании отопительного сезона находится вне компетенции энергетиков. Порядок завершения отопительного сезона в Беларуси регламентирован и закреплен постановлением Совета Министров №286 от 14 мая 2020 года. Решение принимают не по календарным датам, а исключительно по погоде местные исполнительные комитеты (облисполкомы, райисполкомы и горисполкомы).

Местные органы власти в свою очередь руководствуются долгосрочными прогнозами Белгидромета и фактическими показателями температур. «Главный критерий для старта отключения — устойчивое потепление. Отопление могут отключить, если среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке не ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд, с учетом долгосрочного прогноза Белгидромета. Для объектов социальной сферы — при установлении среднесуточной температуры плюс 10 градусов», — разъяснили энергетики.

Главный ориентир — именно среднесуточная температура. «Если днем воздух прогревается до плюс 14 градусов, а ночью температура опускается к нулю или ниже, среднесуточный показатель может оказаться ниже необходимого порога (плюс 8). В таком случае батареи продолжают работать, чтобы сгладить ночные заморозки», — уточнили в «Белэнерго».

После принятия исполкомами официального решения, коммунальные службы информируют жителей. Далее специалисты по согласованию с энергоснабжающими организациями приступают к поэтапному отключению тепловых пунктов. Процесс этот не одномоментный и проходит в несколько очередей. «Первая — промышленные предприятия, административные и общественные здания. Вторая — жилые дома, общежития, бани, театры. И завершающая третья — школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения социальной защиты, гостиницы, музеи, библиотеки и архивы», — напомнили в «Белэнерго».

Таким образом, социально значимые объекты традиционно получают тепло дольше остальных, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для самых уязвимых категорий граждан и сохранность культурного наследия.