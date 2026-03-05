Министерство образования ежегодно формирует единые рекомендации по проведению школьных праздников, чтобы обеспечить безопасность, организованность и единый подход во всех регионах страны. В 2026 году традиции сохраняются, а даты мероприятий уже утверждены.

Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова уточнила, что праздничные мероприятия для выпускников 9‑х и 11‑х классов состоятся 23 мая. Торжественные линейки «Последний звонок» в этот день пройдут во всех школах страны. Учебные занятия выпускников базовой и средней школы завершатся 25 мая. Для остальных школьников учебный процесс продлится по 29 мая, а учебный год официально завершится 31 августа.

Начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар сообщил, что выпускные вечера для 11‑классников рекомендовано провести 12 июня.

Он подчеркнул, что мероприятия с вручением аттестатов, включая аттестаты особого образца с золотой или серебряной медалью, традиционно проведут на базе школ. В отдельных случаях выпускной может быть организован в учреждениях дополнительного образования или учреждениях культуры.

– Время начала, продолжительность и место проведения торжественного мероприятия определяются руководством школы совместно с родительским комитетом, – уточнил Виктор Довнар. – Все рекомендации по организации выпускных уже направлены в учебные заведения.

