Каким категориям белорусов призывного возраста предоставляется отсрочка в весенний призыв, разъяснили в Министерстве обороны. Об этом сообщает БЕЛТА.



За последний год изменений в порядке призыва не произошло, подчеркнула официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. «Это значит, что получать военно-учетную специальность отправятся граждане 18-27 лет, годные к прохождению службы по состоянию здоровья», — отметила она.

Так, отсрочка предоставляется студентам очной формы обучения, получающим среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, а также высшее образование после школы, а также обучающимся за границей по направлениям государственных организаций в рамках реализации госпрограмм. В этом же списке — будущие врачи, проходящие интернатуру, граждане со сложным семейным положением (ст. 32 Закона о воинской обязанности), обучающиеся по направлениям в организациях ДОСААФ и депутаты.

«Даже при отсутствии отсрочки призыв не гарантирован: кандидатов больше, чем требуется армии, поэтому военкоматы отбирают наиболее крепких и мотивированных призывников», — акцентировали в ведомстве.