На мемориале «Могила жертв фашизма 1941г.» собрались руководство района, депутатский корпус, трудовые коллективы, представители общественных организаций, ветераны труда и молодежь.





Это место хранит память об одной из самых страшных страниц истории нашего района. В братской могиле захоронены 483 мирных жителя еврейской национальности – старики, женщины и дети, расстрелянные фашистами в декабре 1941 года. Это место стало одним из символов трагедии, постигшей Будакошелевщину в годы Великой Отечественной войны.

К присутствующим обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль: «В преддверии скорбной даты – 22 марта – мы вспоминаем жителей д. Хатынь, тысяч других белорусских деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы войны. Бесцеремонно ворвавшись в наш дом, война забрала каждого третьего белоруса. Весенний солнечный день был опален огнем беспощадной расправы нацистских карателей над мирным населением. Как отметил Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, больно осознавать, сколько новых жизней так и не появилось на свет, сколько детей не повзрослело, сколько судеб оборвалось из-за безумных идей, слепой ненависти и кровавой жестокости».

Валентин Антонович напомнил, что каратели не пощадили стариков, женщин и грудных младенцев. В огне погибли 149 человек, и, что самое страшное, среди них были 75 детей. Нам никогда не забыть страх и беспомощность ребенка, ищущего защиты у взрослого и не понимающего, за что отнимают у него жизнь.

«Страшные события не обошли стороной и наш район. За период оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено 1619 мирных жителей, включая 183 ребенка, угнано для работы на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве Германии – 1249 человек, сожжено 1467 домов, разграблено 78 колхозов. В ноябре 1943 года немцы полностью сожгли и уничтожили д. Алексеевку, Решетки, Задорновку, Залесье, Рогинь, Лозов, Заболотье и Кленовицу», – подчеркнул глава района.

Если Беларусь в средние века была землей замков, то сейчас – земля памятников, благодаря которым мы можем сохранить связь с прошлым и передать его наследие будущим поколениям, обозначил Валентин Ундруль. Это наша боль… И спустя годы она ведет нас к мемориальным комплексам, монументам, памятникам, воинским захоронениям, чтобы отдать дань памяти погибшим за право жить, за мир, за свободу и суверенитет страны.

«Пока в странах, которые Красная армия освобождала от фашизма, идет борьба с мертвыми, которые не могут защитить себя, рушат памятники и могилы наших дедов и прадедов, здесь, на белорусской земле, мы восстанавливаем эти святыни, олицетворяя историческую память, скорбь и уважение к павшим. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается. И нет никаких оправданий этой бесчеловечной политике. Долг ныне живущих – бережно хранить память о тех страшных событиях и не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле. И мы должны это помнить всегда», – акцентировал председатель райисполкома.

Участники митинга почтили память жертв Хатыни и всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу.

Елизавета МАЛАЯ

Фото Татьяны Титоренко