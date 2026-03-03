В рамках Года белорусской женщины и в преддверии 8 Марта проявить креативность и ловкость, побороться за звание самых-самых собрались в средней школе №1 г. Буда-Кошелево — Школе мира представительницы трех команд – сельских Советов депутатов, членов молодежного совета при районном Совете депутатов и активных жительниц райцентра.

Участниц мероприятия поприветствовал председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Он отметил, что белорусские женщины олицетворяют собой величие материнства, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле. Белоруски также активно участвуют в политической и общественной жизни, добросовестно трудятся, добиваются успехов в самых разных сферах. В то же время они создают уют в доме, являются хранительницами домашнего очага, воспитывают детей и щедро дарят свое тепло родным и близким.

Участницам предстояло преодолеть ряд испытаний: разгадать кроссворды и ребусы, передать мячи, переправиться на другой берег, пройти через туннель на скорость, проявить смекалку и ловкость в обращении с кухонной утварью, нарядить принцессу на балл, собрать бриллианты, пройдя через преграды.

Захватывающую и динамичная конкурсную программу дополнили творческие номера в исполнении юных артистов из СШ №1.

Жюри очень сложно было определить победителя, так как команды нисколько не уступали друг другу ни в интеллектуальных, ни в спортивных конкурсах. Но в спартакиаде, как и в любом конкурсе, все же должны быть победитель и призеры. В упорной борьбе места распределились следующим образом: дипломами II степени награждены команды сельских Советов депутатов и жительниц г. Буда-Кошелево, диплома I степени удостоена команда молодежного совета при районном Совете депутатов.

Милые девушки, женщины, на самом деле сегодня каждая из вас стала победительницей: проявила ловкость, смелость, умение работать в команде и в чем-то преодолела саму себя, закалив характер и сделав сильнее. Пусть наступившая весна принесет вам нежность, радость и исполнение самых заветных желаний!

Татьяна Титоренко

Фото автора