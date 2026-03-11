13 марта с 10.00 до 12.00 по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-13-02 КГК проведет «горячую линию» на тему «Санитарное состояние автомобилей такси в Гомельской области».

Граждане могут сообщить о случаях ненадлежащего состояния салона и багажного отделения автомобилей такси (грязных сидений и иных элементов интерьера автомобиля, неприятного запаха и других недостатков).

Поступившая на «горячую линию» информация будет тщательно изучена специалистами Комитета, при необходимости, будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет государственного контроля Гомельской области