Граждане и юридические лица могут сообщить информацию о:

— перебоях в функционировании систем теплоснабжения, несвоевременном устранении неисправностей;

— несоблюдении температурного режима отопления и горячего водоснабжения в квартирах и домах;

— неисправных приборах учета и системах регулирования тепловой энергии в жилых домах (или их отсутствии);

— повреждении тепловой изоляции труб теплоснабжения, необходимости ремонта оборудования, кровель, утеплении стен и т.д.;

— непроведении или затягивании работ по замене тепловых сетей, некачественном выполнении работ и непроведении последующего благоустройства.

Обратиться на горячую линию можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Звонить следует на короткий номер 191.

Также сообщения о нарушениях (с предоставлением фото и адреса, где выявлена проблема) можно направлять в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.