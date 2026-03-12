Конституционный Суд принял послание Президенту и палатам Национального собрания «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.

Оглашая послание, председатель Конституционного Суда Сергей Сивец отметил, что всемерное обеспечение незыблемости конституционного строя — важнейшая задача государства, общества и каждого гражданина — выражается в защите суверенитета белорусского государства, укреплении национальной безопасности, реальном воплощении в жизни конституционного принципа народовластия, свободной реализации гражданами гарантированных государством конституционных прав и свобод, а также неукоснительном исполнении конституционных обязанностей.

/Будет дополнено/.