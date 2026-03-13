В СШ №1 г. Буда-Кошелево – Школе мира прошел единый урок, посвященный Дню Конституции Республики Беларусь. Почетным гостем мероприятия стал адвокат юридической консультации Буда-Кошелевского района, член совета молодых адвокатов Гомельской областной коллегии адвокатов Александр Волосюк.

Он доступно и увлекательно рассказал девятиклассникам об истории главного документа страны, который был принят 15 марта 1994 года, подробно остановившись на структуре Конституции: от преамбулы, провозглашающей ценности белорусского народа, до девяти основных разделов, регулирующих устройство государства, права и обязанности граждан.

Юные миротворцы подробнее узнали о ключевых характеристиках Беларуси как унитарного, демократического, социального и правового государства, где высшей ценностью является человек. Особый акцент адвокат сделал на личных, политических, экономических и социальных правах граждан, а также на таких неотъемлемых обязанностях, как соблюдение законов, уважение к государственным символам и сохранение исторической памяти.

Ребята активно задавали вопросы. В частности, их интересовали темы ответственности за правонарушения, правила поведения и дресс-кода в школе, а также перспективы получения юридического образования и карьерного пути адвоката. Александр Святославович поделился личным опытом и порекомендовал школьникам уже сейчас задуматься о своем будущем.

Закрепить полученные знания учащимся предложили в игровой форме – создать собственную страну, в которой им хотелось бы жить. Нужно было придумать название государства, определить форму его правления, нарисовать очертания границ и, самое главное, написать несколько статей своей Конституции.

В завершение мероприятия все сошлись во мнении, что Конституция – это не просто свод законов, а фундамент, на котором строится стабильность, благополучие и мир в стране.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко