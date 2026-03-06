В преддверии самого нежного, светлого и долгожданного весеннего праздника в адрес представительниц разных профессий, женщин-творцов, женщин-руководителей, милых мам звучали слова благодарности за их тепло, красоту и труд.

Председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль, обращаясь к женщинам района, отметил, что они являются воплощением мудрости и силы, основой жизни и хранительницами семейного очага:

– Вы – основа крепкой и дружной семьи, вдохновляете нас на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь более спокойной, доброй и счастливой. Как сказал Президент Александр Григорьевич Лукашенко: «Вы олицетворяете собой Беларусь – красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее».

Велика роль прекрасной половины и в социально-экономическом развитии района. Вы трудитесь во всех отраслях народного хозяйства, работаете инженерами, экономистами, бухгалтерами, врачами, учителями, агрономами и животноводами, с честью служите в силовых структурах и государственной службе. При вашем активном участии ведутся преобразования в промышленном и сельскохозяйственном производстве, осуществляются общественная, культурная и предпринимательская деятельность. Обеспечиваются условия для реализации прав граждан на образование, медицинское обслуживание и торговое обеспечение, социальную защиту ветеранов и малоимущих граждан. Иными словами, в любой сфере роль женщины благородна и созидательна.

С чувством глубокой признательности я обращаюсь к женщине-матери. Она дарит ребенку жизнь, стоит у его колыбели, отдает доброту своей души, стремится вырастить достойных сыновей и дочерей нашей страны. Преклоняюсь перед женщинами – ветеранами Великой Отечественной войны и труда, которые посвятили жизнь становлению и процветанию родной Беларуси. Наше общество сегодня в большом долгу перед всеми вами, поэтому в Беларуси делается все возможное для улучшения условий труда и быта женщин, дальнейшего совершенствования системы охраны материнства и детства.

Глава района от себя лично, от имени районного исполнительного комитета и районного Советов депутатов выразил всем женщинам Будакошелевщины глубокую признательность за добрые дела, пожелал побольше улыбок, радостных событий, хорошего настроения и провел церемонию награждения.

Победительницами открытого районного конкурса «Слава женщинам труда» в номинации «Женщина-труженица» признаны: бухгалтер первой категории Буда-Кошелевского РГС Жанна Манченко, инженер по организации и нормированию труда ДРСУ-184 Валентина Кирюша, главный агроном СУП «Андреевка» Светлана Кузьменкова, заместитель начальника отдела – начальник следственного отделения РОСК Надежда Ратникова, социальный работник отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Елена Гинькова, костюмер центрального районного Дома культуры Светлана Козловская, заведующий районным учебно-методическим кабинетом отдела образования райисполкома Любовь Стурниекс, сортировщица длинного волокна ОАО «Гомельлен» Ольга Малофей, юрисконсульт КСУП «Кривск» Мария Пинчукова, животновод ОАО «Николаевка» Наталья Сорокина, санитар ветеринарный РУП «Белоруснефть-Особино» Светлана Дударева, учитель начальных классов Буда-Люшевской школы Марина Хамлюк, заведующий Приборским фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Лопатенко, бухгалтер Наспенского лесничества опытного лесхоза Наталья Макуто, агент страховой представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Наталья Шестопалова, бухгалтер СП «АМИПАК»-ОАО Елена Лашковенко.

Продолжил церемонию награждения председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. В номинации «Женщина-творец» районного конкурса победительницами стали: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уваровичского центра детского творчества Татьяна Кондратьева, заведующий Чеботовичским центром народного творчества Наталья Паращенко.

Директор Узовской школы Наталия Лукьяненко, директор кафе «Диалог» Екатерина Боженкова, председатель Рогинского сельского Совета депутатов Лилия Котлярова, начальник ПTO КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Антонина Цыкунова победили в номинации «Женщина-руководитель».

Дипломы райисполкома также вручены победительницам в номинации «Женщина-мать»: библиотекарю отдела обслуживания и информации центральной районной библиотеки Анне Толкановой, медицинской сестре женской консультации районной поликлиники Татьяне Белановой, инспектору по кадрам унитарного предприятия по оказанию услуг «Буда-Кошелевский хлебоприемный пункт» Наталье Федоровой, составителю фарша 6-гo разряда РУП «Белоруснефть-Особино» Татьяне Демидович, социальному работнику ТЦСОН Наталье Костуновой, заведующему магазином «Продукты» д. Бушевка Оксане Семченко, начальнику отделения почтовой связи Кривск Ольге Кавуновой.

Цветы, улыбки, аплодисменты и музыкальные подарки от Дмитрия Павлюкова, Алевтины Ивановой, Любови Ганжиной, Анны Матузко, Ивана Никитина, Владислава Крюкова, Ирины Чудовой, Олега Сомова, образцового хореографического коллектива «Простор» и народного ансамбля народной песни «Верас» стали красивым дополнением к празднику.

Наталья Логунова

Фото автора