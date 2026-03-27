Совет Министров изменил механизм предоставления льготного потребительского кредита «На родныя тавары».

В частности, будет доступно льготное кредитование услуг по санаторно-курортному лечению, оказываемых санаторно-курортными организациями, находящимися на территории Беларуси.

Кроме того, производители, заинтересованные в реализации своих товаров в рамках льготной кредитной линии, отныне должны иметь сертификаты продукции собственного производства. Такие сертификаты выдает Белорусская торгово-промышленная палата.

Действующий перечень товаров, на которые распространяется льготное кредитования, остался без изменений – 35 товарных групп. При этом не предусматривается конкретный перечень производителей этих товаров.

