Какие категории граждан освобождаются от уплаты налога за владение собаками, рассказала официальный представитель Министерства по налогам и сборам Юлия Таран в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, от уплаты налога за владение собаками, которые содержатся в жилом помещении хозяев, освобождены (только на одну собаку):

пенсионеры;

инвалиды, имеющие во владении собак-повадырей, инвалиды I и II групп, люди с инвалидностью III группы;

многодетные семьи, семьи-усыновители детей-инвалидов до 18 лет.

граждане проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах.

«Налог за владение собаками начисляется службой ЖКХ и отражается в жировке ежеквартально. Данные денежные средства вместе с оплатой за коммунальные услуги вносятся в бюджет», —отметила Юлия Таран.

Штрафы за нарушения

В случае, когда налог начислен и не уплачен, предусмотрена административная ответственность: сумма штрафа может составить 15% от суммы неуплаченного налога, но не менее 0,5 базовой величины.

В настоящее время на 1 января 2026 года размер уплаты составляет 14 рублей для обычных пород собак и 67 рублей — особо опасных.

«Также стоит отметить, что местные распорядительные и исполнительные органы власти могут уменьшить ставку налога за владение собаками. Так, в столице ставка налога за владение собаками составляет 11,1 рублей», — добавила Юлия Таран.

При приобретении собаки зарегистрировать его владелец обязан в течение трех месяцев.

