Какие категории граждан освобождаются от уплаты налога за владение собаками, рассказала официальный представитель Министерства по налогам и сборам Юлия Таран в эфире телеканала СТВ.
По ее словам, от уплаты налога за владение собаками, которые содержатся в жилом помещении хозяев, освобождены (только на одну собаку):
- пенсионеры;
- инвалиды, имеющие во владении собак-повадырей, инвалиды I и II групп, люди с инвалидностью III группы;
- многодетные семьи, семьи-усыновители детей-инвалидов до 18 лет.
- граждане проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах.
«Налог за владение собаками начисляется службой ЖКХ и отражается в жировке ежеквартально. Данные денежные средства вместе с оплатой за коммунальные услуги вносятся в бюджет», —отметила Юлия Таран.
Штрафы за нарушения
В случае, когда налог начислен и не уплачен, предусмотрена административная ответственность: сумма штрафа может составить 15% от суммы неуплаченного налога, но не менее 0,5 базовой величины.
В настоящее время на 1 января 2026 года размер уплаты составляет 14 рублей для обычных пород собак и 67 рублей — особо опасных.
«Также стоит отметить, что местные распорядительные и исполнительные органы власти могут уменьшить ставку налога за владение собаками. Так, в столице ставка налога за владение собаками составляет 11,1 рублей», — добавила Юлия Таран.
При приобретении собаки зарегистрировать его владелец обязан в течение трех месяцев.