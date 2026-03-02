Беларусь готова не только торговать с Мурманской областью, но и создавать совместные предприятия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, передает корреспондент БЕЛТА.



«Мы с Мурманской областью готовы работать так, как готова к этому Мурманская область. Мы вас не считаем далеким арктическим регионом, хотя он арктический, но не далекий для нас. Мы готовы с вами строить отношения не только на основании поставок нашей продукции в ваш край, хотя это тоже важно, но и готовы создавать совместные предприятия, чтобы получать выгоду всем нам», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства, говоря о направлениях сотрудничества с Мурманской областью, назвал такие направления, как пассажирская и специальная техника, продовольствие и сельское хозяйство, лифты. «Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Тем более очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного западного — из тех стран, которые ввели против нас санкции. Мы успешно это практически сделали. Касается прежде всего промышленности по некоторым комплектующим, узлам. В этой части вы можете рассчитывать на Беларусь», — заверил белорусский лидер.

Объемы товарооборота Беларуси и Мурманской области в последние несколько лет находятся в пределах $250-290 млн. В прошлом году экспорт белорусских товаров составил $103,9 млн, или 105% к уровню 2024 года. Беларусь поставляла в Мурманскую область грузовые автомобили, нефтепродукты, машины и механизмы для грунтовых работ, силикаты, продукты для кормления животных, металлоконструкции из черных металлов и другие виды товаров. Основу импорта составили преимущественно фосфаты кальция, алюминиевая проволока, необработанный никель, рафинированная медь и медные сплавы, полевой шпат и другое.

/Будет дополнено/.