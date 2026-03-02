- Лукашенко: Беларуси и России надо избавиться от критической зависимости от иных стран
- Лукашенко: память о Великой Победе нужно чтить и ни в коем случае не выбрасывать куда-то за борт
Глава государства, говоря о направлениях сотрудничества с Мурманской областью, назвал такие направления, как пассажирская и специальная техника, продовольствие и сельское хозяйство, лифты. «Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Тем более очень интенсивно работаем над тем, чтобы уйти от всего импортного западного — из тех стран, которые ввели против нас санкции. Мы успешно это практически сделали. Касается прежде всего промышленности по некоторым комплектующим, узлам. В этой части вы можете рассчитывать на Беларусь», — заверил белорусский лидер.
Объемы товарооборота Беларуси и Мурманской области в последние несколько лет находятся в пределах $250-290 млн. В прошлом году экспорт белорусских товаров составил $103,9 млн, или 105% к уровню 2024 года. Беларусь поставляла в Мурманскую область грузовые автомобили, нефтепродукты, машины и механизмы для грунтовых работ, силикаты, продукты для кормления животных, металлоконструкции из черных металлов и другие виды товаров. Основу импорта составили преимущественно фосфаты кальция, алюминиевая проволока, необработанный никель, рафинированная медь и медные сплавы, полевой шпат и другое.