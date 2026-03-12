Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства высказался на эту тему, приводя пример того, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге также дает почву и для возникновения коррупционных схем.

«Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (председатель Верховного Суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед. — Прим. БЕЛТА), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич (нынешний генеральный прокурор Беларуси. — Прим. БЕЛТА) это жестко контролируют. Если надо — доложат», — сказал глава государства.

«Никто никого просто так не берет. Виноват — иди и отвечай», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что у правоохранительных органов в Беларуси достаточно возможностей для выявления подобных фактов. «Возьмете за «жабры» на взятке — все, разговор закончен. Так и произошло», — сказал Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул, что скрыть такие факты невозможно, даже если кажется, что это получилось. «Не лезьте в чужое, не трогайте! Коррупция — это не просто ржавчина, как я раньше говорил. Это — война. В основе лежит эта жуткая коррупция», — заявил белорусский лидер.