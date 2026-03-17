Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Приветствую участников и гостей Минской международной книжной выставки-ярмарки. На протяжении многих лет она является долгожданным и значимым событием в сфере литературы и книгоиздания, объединяя профессионалов и любителей печатного слова из разных уголков земного шара», — говорится в поздравлении.

«Убежден, что приуроченный к 35-летию СНГ книжный форум укрепит потенциал международного сотрудничества, откроет новые имена и представит яркие проекты, направленные на развитие издательского дела и популяризацию духовно-нравственных ценностей Содружества», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал участникам и гостям книжной выставки-ярмарки творческих успехов, благополучия и приятных впечатлений.