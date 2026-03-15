Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Достижения последних десятилетий, определившие облик современной Беларуси — сильной, успешной, устремленной в будущее, обусловлены реализацией закрепленных в Основном Законе фундаментальных принципов, — говорится в поздравлении. — В Конституции заложен великий смысл — единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ, сплоченный важнейшими духовно-нравственными ценностями, доставшимися нам от предков».

Глава государства отметил, что на основе Конституции выстроена национальная правовая система, обеспечивается правовая защищенность каждого человека. «Неуклонное следование предписаниям Основного Закона позволяет нам стабильно развиваться и уверенно идти вперед, несмотря на сложность геополитической обстановки. Убежден, так будет и в дальнейшем», — подчеркнул он.

Президент сердечно пожелал всем здоровья, добра и новых свершений во имя Отечества: «Пусть этот праздник станет напоминанием об ответственности перед грядущими поколениями за мир и благополучие родной страны».

