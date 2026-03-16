Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал Указ №89 «О проекте международного договора». Документом одобряется в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Королевства Таиланд о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Упрощение взаимных поездок граждан является важным инструментом углубления связей и стимулирования дальнейшего развития двусторонних отношений. В этой связи разработан проект соглашения, в соответствии с которым граждане Беларуси и Таиланда — владельцы обычных паспортов — смогут без виз въезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны в течение 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение 365 дней.

Каждая сторона вправе отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории любым лицам в интересах национальной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.

На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.