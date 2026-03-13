«Если ты (обращаясь к гендиректору Белплемживобъединения Руслану Березовику. — Прим. БЕЛТА) можешь продавать на экспорт сейчас и есть хороший спрос, ты говори, что надо. Мы сделаем. Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию, — подчеркнул белорусский лидер. — Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя».

Александр Лукашенко в целом интересовался дальнейшими планами по строительству животноводческих помещений, в частности мясного направления. Он отметил, что опыт Дрибинского района можно прежде всего использовать в Витебской области. Но нужны четкие расчеты.

«Что такое экспорт — для нас это важнейший вопрос. Если есть спрос, надо постараться туда вскочить», — подчеркнул Президент.

Глава государства вместе с тем заметил, что все надо делать продуманно, с учетом реальных возможностей заполнить животноводческие комплексы, чтобы они не пустовали.

«Вот это надо считать, видеть эту перспективу. Надо начинать с Витебской области. И не ошибиться. Мне нужен точный расчет», — добавил белорусский лидер.

Президент не исключил, что в определенный момент соответствующее поголовье КРС будет востребовано не только на экспорт, но и внутри Беларуси для заполнения собственных комплексов. Поэтому в целом данное направление следует активно развивать. «Такими темпами — под 18% рентабельность — и при таком спросе не заниматься — это преступление», — сказал он. Президент подчеркнул, что планы по развитию мясного животноводства — это одна из хороших перспектив для Дрибинского района. И это был один из основных поводов для приезда Александра Лукашенко.

«Я вам предлагаю с губернатором подумать о развитии Дрибинского района. Может, кусок Шкловского (подключить к реализации этих проектов. — Прим. БЕЛТА). И сделать нормальный район. Но земли взять целыми хозяйствами, — сказал Александр Лукашенко. — Надо подумать, что мы здесь будем делать, кроме развития дойного стада. Молоко сейчас прибыльно, рентабельно. Надо и говядину сделать такой же рентабельной. Хорошее направление. Если есть спрос, чего не развивать. Надо серьезнейшим образом в правительстве это продумать. Нам надо определиться, где мы еще построим комплексы. И чтобы они были заполнены».