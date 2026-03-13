«Если ты (обращаясь к гендиректору Белплемживобъединения Руслану Березовику. — Прим. БЕЛТА) можешь продавать на экспорт сейчас и есть хороший спрос, ты говори, что надо. Мы сделаем. Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию, — подчеркнул белорусский лидер. — Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя».
Александр Лукашенко в целом интересовался дальнейшими планами по строительству животноводческих помещений, в частности мясного направления. Он отметил, что опыт Дрибинского района можно прежде всего использовать в Витебской области. Но нужны четкие расчеты.
«Что такое экспорт — для нас это важнейший вопрос. Если есть спрос, надо постараться туда вскочить», — подчеркнул Президент.
Глава государства вместе с тем заметил, что все надо делать продуманно, с учетом реальных возможностей заполнить животноводческие комплексы, чтобы они не пустовали.
«Вот это надо считать, видеть эту перспективу. Надо начинать с Витебской области. И не ошибиться. Мне нужен точный расчет», — добавил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что планы по развитию мясного животноводства — это одна из хороших перспектив для Дрибинского района. И это был один из основных поводов для приезда Александра Лукашенко.
«Я вам предлагаю с губернатором подумать о развитии Дрибинского района. Может, кусок Шкловского (подключить к реализации этих проектов. — Прим. БЕЛТА). И сделать нормальный район. Но земли взять целыми хозяйствами, — сказал Александр Лукашенко. — Надо подумать, что мы здесь будем делать, кроме развития дойного стада. Молоко сейчас прибыльно, рентабельно. Надо и говядину сделать такой же рентабельной. Хорошее направление. Если есть спрос, чего не развивать. Надо серьезнейшим образом в правительстве это продумать. Нам надо определиться, где мы еще построим комплексы. И чтобы они были заполнены».
В хозяйстве Александру Лукашенко подарили буренку, которая скоро должна принести приплод. «У меня она будет содержаться хорошо. Это я обещаю», — заверил он.
Увиденное на племзаводе Президент оценил очень позитивно. Однако он вспомнил о проблеме падежа КРС, подчеркнув недопустимость таких фактов. У Александра Лукашенко к этому особое отношение: «Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно теленок. Я в деревне вырос. Дома у меня и овцы, и козы».
Племенное скотоводство в Беларуси имеет масштабные перспективы. Так, в планах «Белплемживобъединения» за пятилетку нарастить поголовье по стране вдвое — за счет развития племзаводов в пяти областях страны (кроме Минской).
В настоящее время поголовье племенного скота составляет около 5 тыс., а к 2030 году будет расширено до 10 тыс.
Соответствующий опыт уже имеется и реализован в Дрибинском районе. После того, как в 2021 году было принято решение об организации племзавода по выращиванию КРС, здесь отремонтировали, реконструировали, построили необходимые помещения. Все работы провели за счет собственных средств и привлечения кредитов, по которым сейчас своевременно рассчитываются.
Специализируются здесь на выращивании КРС герефордской породы. Она входит в число самых популярных в мире мясных пород КРС. Ее отличают высокая выносливость, неприхотливость, спокойный нрав. Животные этой породы отлично адаптируются к холодам и быстро набирают массу. Их мясо имеет равномерную жировую прослойку и считается «мраморным».
Животные имеют темно-красный окрас, приземистое телосложение. Вес быков достигает 900-1350 кг.