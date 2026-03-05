Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, включая 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Большинство помилованных — женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте.

Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни.