Президент Беларуси Александр Лукашенко принял доклад по вопросам текущей деятельности Национального банка в контексте задач экономического развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме председателя правления Нацбанка Романа Головченко, в числе участников мероприятия — премьер-министр Александр Турчин, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Николай Снопков и первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров. Стоит также отметить, что 10 марта исполнился ровно год с момента назначения Романа Головченко председателем правления Нацбанка. До этого он возглавлял правительство.

«Если по-простому говорить, при смене премьер-министра и отдельных членов правительства хотелось бы не потерять те вопросы, которые важны для развития нашей страны. Поэтому эта тема для нашего разговора навеяна моим общением с Романом Александровичем, который напомнил, что есть очень важные вопросы, которые надо держать в поле зрения. Которые, в свою очередь, когда-то были поручены для контроля Роману Александровичу», — сказал Президент.

«Давайте обсудим, особенно эти вопросы, которые касаются решения в ближайшее время. И они расположены, если можно сказать, вне контура Беларуси, за пределами Беларуси. Прежде всего это Ближний Восток, вообще Восток, Африка, Азия. Те страны, куда мы должны идти, реализуя нашу продукцию и создавая совместные предприятия. И те страны, которые готовы инвестировать в Беларусь», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко в качестве примера упомянул такие страны, как Оман и Объединенные Арабские Эмираты, которые видят в сотрудничестве с Беларусью свои интересы и при этом обладают ресурсами для их реализации. «Мне правительство напоминает о том, что мы договаривались прежде всего в Омане реализовать производство минеральных удобрений. Это для нас очень важно, особенно сульфат калия. Мои визиты последние в Алжир и другие страны говорят о том, что у нас там есть солидные интересы. Особенно в Алжире. Это касается производства смешанных удобрений. Мы готовы в этом направлении работать», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что Роман Головченко напомнил ему и о теме производства органических удобрений, помимо минеральных. И в том числе торфа. «Этот вопрос рассмотрим», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в Национальном банке много специалистов, которые разбираются не только непосредственно в банковской сфере, но и во многих других областях. Поэтому их потенциал необходимо задействовать. «Говорят, что в банке у нас специалистов достаточно продвинутых, — подчеркнул он. — И они готовы создавать центры обработки данных. По крайней мере, контролировать, как этот процесс идет. Ряд других проектов. Я человек в этом отношении, можно сказать, жадный. Я не хотел бы потерять специалистов Национального банка, которые у нас вполсилы задействованы. И не потому, что они не хотят работать. Они могут».

Глава государства в этом плане упомянул Александра Егорова, который, например, курирует работу с Никарагуа. В свою очередь Роман Головченко имеет опыт работы с арабским Востоком. Более того, он имеет большие компетенции после работы на посту премьер-министра.

«Надо не потерять нам Национальный банк, чтобы в эти непростые времена они помогли нам прежде всего в экономике и финансах. Еще раз хочу предупредить, чтобы у нас не было тут каких-то трений. Решение вопросов за нами. Решать будем все вместе, все это прекрасно понимают. Если что, то я за здоровую конкуренцию — кто лучше и качественнее может предложить какую-то тему и решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также предложил обсудить долговые обязательства. «Ясно, что на нас висят определенные кредиты, которые мы брали. Нам надо с этой темой также определяться существенно», — сказал он.