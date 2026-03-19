Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, передает корреспондент БЕЛТА.

Это уже очередной раунд белорусско-американских контактов. Александр Лукашенко встречался с Джоном Коулом несколько раз. В предыдущий раз это было в середине декабря 2025 года.

Отвечая недавно на вопросы журналистов, Президент Беларуси поделился некоторыми подробностями переговорной повестки. «Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет, — сказал глава государства. — И экономические вопросы, и санкции — все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча».

«Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай (отношения Беларуси с этими странами. — Прим. БЕЛТА). Это не обсуждается», — подчеркнул белорусский лидер.