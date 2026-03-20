Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами рассказал, как идет подготовка «большой сделки» с Соединенными Штатами Армерики, передает корреспондент БЕЛТА.

«Да, действительно, американцы в ходе переговоров — третий или четвертый раунд был — они от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров, — сказал Президент. — Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить».

Глава государства заметил, что США в данный момент времени, возможно, немного не до этого, но процесс идет.

«Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются, — рассказал Президент. — Большая сделка — это не только «политзаключенные», как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей».

«Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда», — заявил Александр Лукашенко. Он отдал должное американской стороне за то, что в этом плане они самостоятельно обозначают те или иные вопросы. Президент привел пример, что в переговорной повестке не только работа посольств, но и тема ядерных материалов. «Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия», — сказал Президент.

«Мы готовимся к этому большому договору с американцами», — заявил глава государства.

