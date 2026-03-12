Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкого разделения между посредничеством обоснованным и необоснованным. Об этом глава государства заявил 12 марта на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что вопрос, заявленный в тематике совещания, всегда находится под его пристальным вниманием, поскольку является одним из действенных инструментов снижения себестоимости. Глава государства не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики, эффективному расходованию денежных средств и недопущению разного рода серых схем.
Законодательство о закупках было ужесточено, за рубежом созданы многофункциональные центры для продажи белорусской техники, однако отработано это все далеко не идеально и полностью искоренить проблему не удалось, заметил Александр Лукашенко.
По данным правоохранительных и контролирующих органов, ежегодно выявляется немало правонарушений и злоупотреблений, в том числе преступных, со стороны посреднических структур в самых разных сферах. В 2025 году установлено более 400 преступлений, связанных непосредственно с процедурами закупок не только в промышленной, сельскохозяйственной, но и в других сферах. При этом свыше 50% — факты получения взяток.
«Надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного, — потребовал Александр Лукашенко. — В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это останется у нас небольшое количество направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и премьер-министра». Вместе с тем есть в стране и те, кто в сложной ситуации думает только о собственном обогащении, добавил Президент.
Глава государства заметил, что экономика Беларуси работает в условиях санкций, предприятия постоянно сталкиваются с сильными ограничениями на экспорт продукции, импорт сырья, покупку оборудования, проведение расчетов за поставленные товары.
«В таких условиях приходится искать нестандартные варианты поставок и оплат. Под санкционным давлением полностью отказаться от услуг посредников, к сожалению, не можем, это объективные причины», — констатировал Президент. В то же время, как предупредил глава государства, эта же причина может использоваться как прикрытие для недобросовестных людей, и с такими попытками нужно обязательно бороться.
«Выработать действенные меры по ограничению недобросовестных дельцов мы можем вполне», — убежден Президент.
