Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкого разделения между посредничеством обоснованным и необоснованным. Об этом глава государства заявил 12 марта на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что вопрос, заявленный в тематике совещания, всегда находится под его пристальным вниманием, поскольку является одним из действенных инструментов снижения себестоимости. Глава государства не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики, эффективному расходованию денежных средств и недопущению разного рода серых схем.

Законодательство о закупках было ужесточено, за рубежом созданы многофункциональные центры для продажи белорусской техники, однако отработано это все далеко не идеально и полностью искоренить проблему не удалось, заметил Александр Лукашенко.

По данным правоохранительных и контролирующих органов, ежегодно выявляется немало правонарушений и злоупотреблений, в том числе преступных, со стороны посреднических структур в самых разных сферах. В 2025 году установлено более 400 преступлений, связанных непосредственно с процедурами закупок не только в промышленной, сельскохозяйственной, но и в других сферах. При этом свыше 50% — факты получения взяток.